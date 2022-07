Di Maria a Torino stasera! Ecco quando farà le visite

Angel Di Maria atterra sul pianeta Juventus. Stasera con un volo proveniente da Parigi, l’argentino sbarcherà all’aeroporto di Torino Caselle. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Di Maria Juventus, visite mediche quando?

Già programmate le visite al JMedical per domani, poi già in giornata potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Di Maria firma con la Juve per un anno a una cifra complessiva di 7 milioni di euro, bonus compresi. E da lunedì sarà in campo alla Continassa per il primo allenamento agli ordini di Allegri.