In casa Juventus si lavora per fare in modo che il secondo colpo di mercato sia Angel Di Maria. Ne parla il Corriere dello Sport.

Di Maria Juventus, filtra un messaggio dall’entourage

Il tormentone sembra proprio possa terminare in questi giorni. Se fino alla scorsa settimana era più la Juve a chiedere, credere, sperare che potesse arrivare il verdetto del Fideo, ora per la prima volta è anche l’entourage di Di Maria a far filtrare il messaggio che la risposta arriverà nell’arco di pochi giorni. Cauto ottimismo continua a respirarsi in casa Juve.