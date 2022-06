Pessimismo CorSport: frenata per Di Maria, il motivo

Il Fideo Angel Di Maria è un po’ più lontano dalla Juve. Non arrivano segnali confortanti da Londra, come racconta il CorSport.

Frenata Di Maria Juve, c’è un motivo

La giornata di ieri non ha portato novità positive. Le parti sono rimaste sulle proprie posizioni, specificamente sulla durata dell’accordo. La Juve preferirebbe un contratto biennale: 7-7,5 milioni di base fissa, cui aggiungere i bonus, per sfruttare i vantaggi fiscali del Decreto Crescita. Di Maria non vuole andare oltre l’intesa annuale, al termine della prossima stagione intende tornare in Argentina per chiudere la carriera al Rosario Central.

L’accordo annuale secondo la dirigenza bianconera imporrebbe uno stipendio ridotto: 5-6 milioni più bonus per non appesantire troppo il bilancio. Il confronto prosegue su questi temi, serve ancora tempo per trovare un punto d’incontro.