Di Maria-Juve, incontro a Londra: due soluzioni per chiudere

Sono ore importanti per il futuro di Angel Di Maria, incontro a Londra tra il procuratore dell’ex Psg, Jorge Mendes, e il Football Director della Juventus, Federico Cherubini.

Affare Di Maria, le due soluzioni della Juventus

Faccia a faccia decisivo? Sicuramente dovrà essere sciolto il nodo principale, la durata del contratto: biennale, come vorrebbero i bianconeri, o annuale, come preferirebbe il giocatore? Secondo Sport Mediaset la Juve metterà sul piatto una doppia soluzione. In caso di biennale, allora la Juventus arriverà a 7,5 milioni netti più bonus. Se vuole un annuale, allora cifre inferiori: in questo caso l’ingaggio arriverebbe al massimo a 6 milioni netti più bonus.

Se non accetterà una delle due soluzioni la trattativa si interromperà, ma continua a filtrare ottimismo: il giocatore vuole la Juve e viceversa, resta da trovare l’intesa giusta.