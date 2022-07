Di Maria Juventus, messaggio della moglie sui social

Da Ibiza è pronto a partire Di Maria. Le sue vacanze sono volte al termine, lo ha annunciato non senza malinconia l’amata moglie Jorgelina Cardoso. Ne parla il Corriere dello Sport.

Di Maria Juventus, le ultime

«A presto vacanze», scrive Lady Di Maria. Ieri è andato in scena forse l’ultimo incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage dell’argentino, necessario per definire il contratto finale che legherà Angel alla Juve per una stagione soltanto (con opzione per il secondo anno): sul piatto un ingaggio compreso tra i 6 e i 7 milioni netti con ricchi bonus a salire, l’offerta è sempre stata la migliore ricevuta dall’agente Lisandro Pirosanto.