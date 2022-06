Di Maria Juventus, mossa a sorpresa dell’argentino

Allegri vuole due top-player per elevare il tasso tecnico della Juventus, come racconta la Gazzetta. Uno è Paul Pogba, l’altro può essere Angel Di Maria.

Di Maria Juventus, situazione complessa

La situazione di Di Maria è più complessa. Il Fideo ha chiesto tempo alla Juve, perché fondamentalmente l’offerta economica dei bianconeri non lo convince appieno, non arrivando ai 9 milioni netti chiesti dall’argentino. Si sta guardando intorno, aspetta nuove pretendenti o nuovi sviluppi sul fronte economico del Barcellona (al momento bloccato da debiti e regole della Liga). Ha comunicato che deciderà nelle prossime settimane, ma non ci sono certezze e il club non può e non vuole rilanciare oltre ai 7 milioni a stagione.