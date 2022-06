Di Maria Juventus, mossa a sorpresa della moglie

La consorte di Angel Di Maria, Jorgelina Cardoso, è consigliera fidata e ago della bilancia nelle scelte, anche lavorative, del marito. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

Affare Di Maria, mossa della moglie

Se la trattativa tra la Juventus e l’argentino è durata parecchie settimane, il problema non è stato soltanto quello di limare i dettagli del contratto ma pure di convincere Jorgelina sulla destinazione. Avrebbe preferito ritornare in Spagna, sponda Barcellona, ma alla fine ha accettato il trasferimento in Italia.

Jorgelina ha iniziato a seguire la Juventus su Instagram. Un dettaglio tutt’altro che marginale perché la signora Di Maria è molto attiva sui social e il nuovo follower non è passato inosservato, tanto da sembrare un chiaro segnale di una svolta decisiva.