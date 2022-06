Di Maria Juventus, passi in avanti: le ultime news

La partita per Angel Di Maria è in corso. E può ancora finire in ogni modo. La Juve, ovviamente, spera che possa concludersi con un esito positivo. Ne parla il Corriere dello Sport.

Di Maria Juventus, passi in avanti

Il suo entourage registra un passo avanti da parte del club bianconero. L’offerta può salire per un solo anno di contratto, arrivando a circa 6,5-7 milioni netti più bonus per avvicinare le richieste dell’agente. Torna a filtrare un cauto ottimismo, la speranza è che le resistenze del Fideo possano cedere. E il Barcellona? A parità di condizioni, Angel andrebbe alla corte di Xavi. Un passaggio chiave in tal senso è atteso nell’assemblea soci del Barcellona in programma domani, quando verrà discussa la ricerca di una soluzione all’attuale situazione debitoria.