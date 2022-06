Countdown Di Maria, la Juve vuole una risposta oggi

Countdown per il Fideo. Di Maria riflette, la Juve attende. Siamo nel pieno del weekend che verosimilmente potrebbe rivelarsi decisivo, come racconta il Corriere dello Sport.

La Juve vuole una risposta da Di Maria

Dovremmo essere vicini all’epilogo: entro oggi alla Continassa aspettano di conoscere la scelta di Angel, giunto ieri a Ibiza da Rosario. Una risposta definitiva, la Juve resta in attesa. E lo fa con una fiducia crescente rispetto a qualche giorno fa dopo il sorpasso messo a segno dal Barcellona. Il Barça ha messo la freccia ed è balzato in pole position. La Juve però ha continuato ad insistere e non ha mollato la presa sfruttando l’impasse del momento economico in casa blaugrana.