Di Maria Juventus, ritorno di fiamma

La Juventus torna su Angel Di Maria, esterno offensivo argentino svincolato dal Paris Saint-Germain. Come racconta la Gazzetta, l’argentino non aveva mostrato di aver apprezzato in maniera adeguata il passo avanti del club bianconero.

Di Maria riapre alla Juventus

Quale? Per accontentarlo sull’annuale aveva rimodulato la prima offerta (stipendio da 5,5 milioni) aggiungendo bonus legati alle presenze che possano consentire al giocatore di avvicinarsi ai 7,5 milioni all’anno che prendeva al Psg. Il giocatore aveva a sua volta rilanciato, chiedendo un ulteriore sforzo economico.

Così la Juventus, decisamente infastidita dai tentennamenti dell’esterno, aveva fatto sapere di non essere disposta ad aspettare a lungo. Ieri quella porta che sembrava destinata a chiudersi per sempre si è riaperta. Dagli ambienti bianconeri fanno sapere che non hanno smesso di lavorare all’affare, alla ricerca di una soluzione che accontenti tutti.