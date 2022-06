Di Maria Juventus, si decide nelle prossime 48 ore

Angel Di Maria ha prenotato il volo e già entro venerdì dovrebbe essere di nuovo in Europa. Il Fideo è atteso a Parigi, un blitz per mettersi definitivamente alle spalle l’avventura con il Psg, da cui è pronto a svincolarsi come racconta Tuttosport.

Di Maria in 48 ore decide

La seconda tappa verrà decisa nelle prossime 48 ore. Dopo il lungo corteggiamento, entro domani o al massimo giovedì la Juventus conoscerà la risposta del campione. Dai salotti delle trattative filtra un cauto ottimismo, ma nessuno ancora si sbilancia negli ambienti bianconeri. La Juventus ha accettato la richiesta del giocatore (una stagione, 7 milioni più bonus di stipendio), però adesso non intende aspettare oltre questa settimana. Gli aspetti tecnici si intrecciano alle esigenze della famiglia (moglie e due bambine), a cui Di Maria vuole regalare la migliore delle esperienze possibili.