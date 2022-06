Di Maria Juventus, pazienza finita entro domenica?

Angel Di Maria non è ancora un giocatore della Juventus (e non è neppure sicuro che lo diventerà) ma è già diventato un tormentone in casa bianconera. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Di Maria Juventus, cosa succede?

I tifosi bianconeri non ne possono più di aspettare la risposta del Fideo. Ieri ennesima giornata interlocutoria. La risposta che la Juventus sperava di ricevere entro metà settimana non è arrivata, il giocatore ha ancora bisogno di tempo per riflettere sulla vantaggiosa offerta bianconera, anche se dal suo entourage assicurano che entro domenica arriverà l’atteso responso. Non ci sono stati nuovi contatti e nemmeno ultimatum da parte della Juventus, ma di sicuro questo silenzio non fa felice il club.