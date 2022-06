Affare Di Maria, la Juve è al passo decisivo!

La Juventus e Angel Di Maria sono all’ultimo chilometro, quello decisivo. All’inizio della prossima settimana le parti si riaggiorneranno. Ne parla Tuttosport.

Affare Di Maria, le ultime notizie

Se tutto andrà secondo programmi, il Fideo e i bianconeri arriveranno al traguardo a braccetto. L’ex Psg aspetta la Juventus, in casa Juve sono tutti convinti che l’argentino sia il rinforzo ideale per far compiere il salto di qualità alla squadra di Allegri.

Colpo a parametro zero, ma dallo stipendio importante (7.5 milioni più bonus) e soltanto per una stagione (quindi niente sgravi fiscali previsti dal Decreto crescita). Ma soprattutto un concentrato di classe, tecnica, corsa e abitudine a giocare e vincere anche sui palcoscenici più importanti.