Di Maria-Juventus, oggi il vertice decisivo!

Angel Di Maria stasera affronterà l’Italia nella finalissima tra campioni d’Europa e campioni del Sudamerica e troverà un po’ di Juventus, tra Dybala, Chiellini, Bonucci e Locatelli. Il suo futuro è in bianconero?

Affare Di Maria, oggi il vertice agente-Juve

Il ds della Juventus Federico Cherubini oggi sarà a Londra e parlerà a tu per tu con l’agente del giocatore. Come raccontato dalla Gazzetta, la Juve si presenterà con la richiesta di una risposta in tempi brevi, perché Allegri vorrebbe avere un esterno già ai primi di luglio.

L’ex Psg chiede uno stipendio da 7,5 milioni di euro (li guadagnava a Parigi, più bonus per arrivare intorno ai 9). La Juventus proporrà una doppia opzione: un biennale oppure un annuale a cifre più basse (5-6 fissi più bonus per raggiungere i 7,5 netti). Sarà un’offerta da dentro o fuori, che al momento non prevede rilanci. Di Maria può arrivare subito e a zero, se accetterà una delle due opzioni.