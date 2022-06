CorSport annuncia: Di Maria verso il no alla Juve

Di Maria verso il no. Il Fideo sembra sempre più intenzionato a rifiutare la proposta della Juve e di attendere il Barcellona. Lo annuncia il Corriere dello Sport.

Di Maria no alla Juventus?

Quella blaugrana è la destinazione al momento preferita dal campione argentino, che è in vacanza in patria e ancora non ha preso la decisione definitiva su che cosa farà da grande, dopo la scadenza del contratto con il Paris Saint Germain. Niente Juve a meno di colpi di scena. Il freno arriverebbe più che altro dalla famiglia dell’argentino, che preferirebbe tornare in Spagna.