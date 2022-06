Di Maria perfetto per la Juve, lo dicono i numeri

Angel Di Maria sembra l’uomo perfetto per aumentarne la pericolosità offensiva della Juventus, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Di Maria, i numeri fanno sorridere la Juve

La scorsa stagione la Juventus ha chiuso la stagione con l’undicesimo attacco del campionato: 57 gol, 27 in meno dell’Inter (prima nelle reti realizzate), peggio anche di Sassuolo e Udinese. Angel costituirà la vera variabile, l’uomo in grado di dare imprevedibilità al reparto. Sa fare tutto, a livello offensivo: nato come “aletta” specializzata nel saltare l’uomo, nel tempo si è costruito un tiro più che pericoloso. E grazie a un’intelligenza tattica molto sviluppata è diventato specialista nello sfruttare spazi, con inserimenti ficcanti e difficili da leggere per i difensori, e nell’“inventare” spazi, trovando corridoi impensabili per i suoi passaggi.