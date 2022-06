Di Maria rompe il silenzio: “Io in Italia? Dico…”

Dopo il match vinto, grazie anche a un suo gol, dalla sua Argentina contro l’Italia, Angel Di Maria, ala classe 1988, si è soffermato a rispondere alle domande sul suo possibile approdo alla Juventus a parametro zero nella prossima stagione.

Di Maria Juventus, la risposta del’argentino

“Mi aspettano in Italia? Bisogna essere tranquilli, finora penso solo alla Seleccion, c’è la prossima partita di domenica e poi penserò alla famiglia”

Di Maria Juventus, niente accordo ieri

La giornata inglese di ieri a Londra non ha portato novità su un suo possibile arrivo alla Juventus. Ieri doveva essere il giorno del destino, con il possibile accordo londinese tra la Juve e l’agente del Fideo. Un accordo che non è arrivato, per la tristezza degli juventini: tutto rinviato. Come racconta la Gazzetta, a parte la Juve non ci sono proposte internazionali di livello: alle giuste condizioni avrebbe già firmato in nero su bianco e cominciato a cercare casa a Torino.