Di Maria s’è convinto, è sì alla Juve

La Juventus ha fatto i passi decisivi con due possibili rinforzi di mercato: i centrocampisti Paul Pogba ed Angel Di Maria. E ora prende tempo, come si legge sui quotidiani.

Di Maria-Juventus, le ultime

I giocatori si sono convinti, hanno detto sì e ora c’è da trattare sugli ultimi particolari del contratto e schiacciare il pulsante del via libera. L’impressione è che i dettagli mancanti siano più delicati per Di Maria: il giocatore si è convinto che la Juventus può essere la destinazione giusta – il Benfica non è in grado di fare una proposta da top club europeo – ma non c’è ancora accordo totale.

L’argentino poi ha detto più di una volta che l’aspetto familiare è importante, è un tema da definire.