È la settimana di Di Maria, c’è un solo nodo da sciogliere

Di Maria, dentro o fuori. E’ arrivata l’ora delle decisioni: la settimana che si apre oggi è quella che dovrà portare alle scelte, in un senso o in un altro come racconta il CorSport.

Di Maria Juventus, in settimana si decide

Il Fideo sposerà la Signora? La chiave è sempre la stessa e riguarda la durata del contratto: il club bianconero ha offerto un contratto biennale a 7-7,5 milioni più bonus, così da poter beneficiare dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita. Angel non vuole andare oltre l’intesa annuale, a giugno 2023 intende tornare in Argentina.

Da oggi le parti torneranno a confrontarsi e dovrà essere il contatto decisivo. Il calciatore non ha cambiato posizione: resta fermo sulla volontà di legarsi per un solo anno alla Juve. Ma il club bianconero con un accordo annuale calerebbe l’offerta economica a 5-6 milioni più bonus. Accetterà, l’ex PSG, un sacrificio sul compenso?