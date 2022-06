Difesa Juventus, spunta Romagnoli

Senza Chiellini e forse De Ligt, che ne sarà della difesa della Juve? Del nucleo storico resta ormai soltanto Bonucci, leader, prossimo capitano e ponte tra il presente e il futuro. Ne parla il Corriere dello Sport.

Mercato Juventus, spunta Romagnoli

L’addio di Matthijs aprirebbe una voragine nella retroguardia, l’eredità di Chiellini non può essere affidata in toto a Federico Gatti, acquistato a gennaio dal Frosinone. La rosa dei potenziali obiettivi comprende Gabriel Magalhaes, brasiliano dell’Arsenal. Un’alternativa porta a Milenkovic della Fiorentina. Una soluzione low cost potrebbe essere Romagnoli: sull’ex capitano del Milan, svincolato, non è escluso che il suo nome possa essere stato fatto nell’incontro di ieri con Rafaela Pimenta, che gestisce anche Alessio.