“Senza sostituto non parti”, diktat Juve a De Ligt

Semaforo rosso. La Juve va oltre le ricche offerte per Matthijs de Ligt e chiede al difensore olandese di avere pazienza: «Se non abbiamo in mano un sostituto, non parti». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Diktat Juve per De Ligt

È il succo delle parole con cui i vertici bianconeri accoglieranno l’ex Ajax al suo ritorno al lavoro. La mossa è una cautela per garantirsi l’intesa con Kalidou Koulibaly prima di lasciar partire il proprio gioiello. Gli osservatori registrano l’interesse di Chelsea e Bayern per il senegalese del Napoli in alternativa al centrale di Allegri. E alla Continassa non vogliono certo correre il rischio di restare a mani vuote, concentrandosi solo sull’asta tra Chelsea e Bayern.