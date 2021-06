Donnarumma alla Juve, assist da Mourinho?

Donnarumma alla Juve – Non sarà un bomber, ma in questo momento anche Gigio Donnarumma aspetta l’assist giusto. Il 22enne portiere dell’Italia, pronto a svincolarsi dal Milan, è l’occasione più intrigante del mercato. Tutti i top club – la Juventus in testa – stanno studiando la mossa giusta per anticipare la concorrenza.

Il problema dei bianconeri è lo stesso di Paris Saint-Germain e Barcellona: prima di ingaggiare il rossonero, va trovata una squadra al numero uno attualmente in rosa. Nel caso della Juventus, l’assist potrebbe arrivare da José Mourinho.

Donnarumma alla Juve, ecco cosa sta succedendo

Lo Special One, alla ricerca di un portiere esperto per la Roma, sta valutando concretamente Hugo Lloris, già allenato al Tottenham. Il 34enne francese ha soltanto un anno di contratto con gli Spurs (scadenza 2022). Tanto che il club inglese starebbe valutando il cambio in porta: salutare Lloris per accogliere lo juventino Szczesny.

È un incastro che permetterebbe ai bianconeri di chiudere con Donnarumma e con il suo agente Mino Raiola, con i quali i rapporti sono ottimi e i contatti vanno avanti da mesi. Di sicuro non c’è ancora nulla: se l’interesse di Mou per Lloris è concreto, non è scontato che il polacco ex Arsenal accetti di ripartire dal club londinese rivale.

Da non sottovalutare anche la variabile Paratici-Conte. Se i due ex juventini decideranno di riunirsi al Tottenham, non va escluso un inserimento deciso per Donnarumma.

fonte: tuttosport.com