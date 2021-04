Donnarumma alla Juve – Gigio Donnarumma, erede di Buffon come grande portiere italiano… e della Juventus? Sicuramente, sottolinea il Corriere dello Sport che oggi fa il punto sulla situazione del giovane veterano del Milan, comprare un talento nostrano come lui, togliendolo alla squadra dove gioca da ragazzo nonché rivale dei bianconeri, sarebbe proprio un colpo da Juve!

Già, ma come portarlo a termine?

La figura chiave che può permettere a questa operazione di andare in porto è naturalmente Mino Raiola, con cui la Juve ha già un rapporto fecondo. Il super procuratore ha chiuso il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic col Milan, mentre su Donnarumma sta tenendo bloccata la situazione. La società rossonera propone 8 milioni di euro di stipendio, ma Raiola-Donnarumma ne chiedono oltre 10.

Donnarumma alla Juve, ecco cosa sta succedendo

Per poter soddisfare tale richiesta, c’è ovviamente da vendere l’attuale portiere Wojciech Szczesny, che libererebbe 7 milioni nel monte ingaggi. La speranza è di trovare in Premier League, ex campionato del polacco (la Roma lo portò in Italia dall’Arsenal) una squadra interessata e in grado di acquistarlo.

E poi c’è la questione Dybala. Se prendi Donnarumma e gli dai oltre 10 milioni l’anno, a quel punto se vuoi rinnovare la Joya devi dargliene almeno altrettanti… Una strada in salita, ma Paratici sta valutando tutte le soluzioni.

