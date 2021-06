Donnarumma alla Juve, decide Szczesny: incognita Mourinho

Donnarumma alla Juve – Donnarumma sì o Donnarumma no? Sostanzialmente decide Wojciech Szczesny: più ancora che Massimiliano Allegri, Federico Cherubini o chi per loro. Decide Szczesny perché è formalmente legato alla Juventus fino al 30 giugno 2024.

Un lauto, contratto, da quasi 7 milioni di euro netti a stagione (con premi e bonus ) siglato poco più che una anno fa. Era per la precisione l’11 febbraio 2021 quando la Juventus rendeva noto il prolungamento.

Donnarumma alla Juve, ecco cosa può succedere

Dunque non c’è ragionevole motivo al mondo per il quale Szczesny scelga volontariamente di salutare la compagni a meno che non trovi un’offerta ritenuta altrettanto meritevole e degna (economicamente) e un progetto altrettanto intrigante e/o ambizioso.

Il momento storico, però, è tale per cui tutti questi top club smaniosi di cambiare portiere non ci sono. La maggior parte delle squadre di vertice, in Europa, si ritiene già in ottime mani. E questo è evidentemente il motivo per cui un campione come Donnarumma è ancora svincolato.

