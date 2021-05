Donnarumma alla Juve? Nodo Szczesny da sciogliere

Donnarumma alla Juve? Gigio Donnarumma saluta il Milan e si prepara a una nuova avventura. Paolo Maldini lo ha liquidato e salutato ufficialmente ieri e ora Gigio è libero di trovarsi una nuova squadra, guidato come sempre dal suo agente Mino Raiola. La Juventus è sempre in corsa per l’ormai ex portiere del Milan e titolare della Nazionale, sul quale però ci sono tanti occhi: esistono più soluzioni, nessuna delle quali al momento sembra prevalere sulle altre.

Oltre alla Juve ci sono anche Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United, anche se tutte dovrebbero piazzare il loro primo portiere: Marc-André ter Stegen per i catalani, Keylor Navas per i francesi e David de Gea per gli inglesi. E ovviamente anche i bianconeri con Tek.

Donnarumma alla Juve? Ecco cosa sta succedendo

IN PREMIER – Come riporta Tuttosport, Wojciech Szczesny e il suo entourage non hanno ricevuto segnali relativi a una cessione imminente, fino ad ora, ma alla Juve Donnarumma piace da sempre e così si ragiona sul pesante ingaggio e sulla commissione a Raiola. Ma prima c’è un altro passo: cedere il polacco.

Szczesny piace da sempre in Premier: in tempi recenti il Chelsea ha tastato il terreno, prima anche l’Everton. Gli agenti di Szczesny sono attivissimi in Premier, la Juve potrebbe anche uscirne con un’ottima plusvalenza. A Torino, intanto, tornerà Mattia Perin dopo il prestito al Genoa, ma potrebbe essere solo di passaggio visto che di fare il vice non ha tutta questa voglia.

