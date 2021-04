Donnarumma non rinnova, la Juve si muove per il grande colpo

Donnarumma non rinnova – Più passano i giorni e più il Milan è preoccupato di perdere Gigio Donnarumma a parametro zero. E la Juve si sfrega le mani, pronta a scoccare la freccia nel momento giusto.

La trattativa per il rinnovo del contratto è in stand by da tempo, non ci sono segni di avvicinamento né da parte della società né da parte del giocatore e del suo agente Mino Raiola (che nella sua scuderia ha anche De Ligt).

E’ tutto fermo a qualche settimana fa, e come riporta Sky Sport filtra pessimismo per il prolungamento: sul piatto c’è un contratto da cinque anni a 7 milioni di euro più uno di bonus in caso di Champions offerto dal Milan e già rifiutato dal giocatore, che ne vorrebbe uno di quattro stagioni a 12 milioni.

Donnarumma non rinnova, ultime notizie calciomercato Juve

I rossoneri non hanno convinto il giocatore nemmeno inserendo una clausola di 30/35 milioni in caso di mancata qualificazione in Champions.

PORTE (BIANCONERE) GIREVOLI – Quella competizione che Donnarumma non ha ancora mai giocato e nella quale il prossimo anno vorrebbe presentarsi. La Juve pregusta il grande colpo a parametro zero ma prima deve trovare una sistemazione a Wojciech Szczesny. Il portiere polacco potrebbe tornare in Premier League generando una plusvalenza nelle casse della Juve, che a quel punto farebbe all in su Gigio.

Un altro segnale del pessimismo del Milan nel rinnovo del portiere classe ’99 arrivata dall’accordo già trovato con il Lille per il suo sostituto: si tratta del classe ’95 Mike Maignan, che i rossoneri pagherebbero circa 12 milioni più bonus.

fonte: ilbianconero.com