Douglas Costa ai Galaxy, addio Juve

Douglas Costa ai Galaxy – Una nuova vita per Douglas Costa. L’esterno brasiliano si è trasferito di fatto ai Los Angeles Galaxy, in MLS, massimo campionato statunitense. Dopo la sfortunata esperienza in Brasile con il Gremio retrocesso in Serie B, l’attaccante ha deciso di tentare un’esperienza in America.

NESSUN RIENTRO – Non tornerà dunque alla Juventus, ma andrà direttamente in prestito per sei mesi ai Galaxy. L’accordo è fino a giugno, quando sarebbe scaduto il prestito dalla Juve al Gremio. Il giocatore ha dato il suo ok al trasferimento.

Poi si dovranno ridiscutere i termini con la Juventus, con cui è sotto contratto fino al giugno 2023. E no, non è mai stata una possibilità rivederlo in bianconero: nonostante le tante voci, la Juve non ha mai avuto la tentazione di richiamarlo.

fonte: ilbianconero.com