Douglas Costa torna alla Juve: i dettagli

Douglas Costa torna alla Juve – Come racconta Tuttosport, Douglas Costa quest’estate tornerà alla base, in attesa di una nuova esperienza.

L’avventura al Bayern, in prestito secco, non ha infatti funzionato e non c’è l’intenzione da parte dei bavaresi di riscattare l’esterno. Quale futuro si prospetta per Costa, dunque? C’è il Gremio, che sogna di riportarlo in Brasile.

Douglas Costa torna alla Juve, le ultimissime

Ma in Premier vorrebbero vederlo all’opera, anche perché è un campionato che affascian Douglas e che potrebbe andargli a genio per gli scatti e per la velocità d’esecuzione.

Certo, il tema infortuni resta centrale e nessun club lo sottovaluta. Con ritmi così serrati, Douglas Costa dovrà tenere duro.

fonte: ilbianconero.com