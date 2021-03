Douglas Costa torna Juve e riparte: al Lione per Aouar?

Douglas Costa torna Juve? A proposito di scambi, di contropartite tecniche gradite alle società con cui la Juventus ha già parlato e discuterà ancora, attenzione ai giocatori che rincaseranno a Torino in coda a questa stagione.

Elementi che in bianconero non hanno un futuro garantito e che, quindi, possono essere girati altrove per agevolare determinate operazioni in entrata. Un esempio: è dura che il Lione si convinca a cedere Houssem Aouar attraverso uno scambio di cartellini, però è altrettanto complicato che a giugno ci sia un club pronto a spendere 50- 60 milioni sull’unghia per il gioiello francese.

Douglas Costa torna Juve? L’ipotesi

Dunque non stupirebbe se dopo gli approcci estivi che videro il patron Jean-Michel Aulas opporsi all’arrivo di Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio, con il terzino comunque prestato ai transalpini ma in un affare slegato da Aouar, i bianconeri spingessero per il trasferimento di Douglas Costa all’Olympique.

Il brasiliano, appunto, è uno dei prestiti di lusso destinati a rientrare alla base qualora il Bayern Monaco avesse altri piani per le fasce, come sembra. Douglas, a proposito di calciatori non più giovanissimi e dall’ingaggio di cui alla Continassa farebbero volentieri a meno di versare, ha un contratto fino al 2022 e uno stipendio da oltre 7 milioni con i bonus.

Altri prestiti torneranno a fine stagione: prendete Daniele Rugani, ora a Cagliari, lo stesso De Sciglio oppure i giocatori di rientro dal Genoa. Difficile che vengano coinvolti in altre situazioni di mercato più o meno abbozzate, mentre nel frattempo i tentacoli juventini sono ovunque in tour per l’Europa.

rugani-juve-2020

fonte: tuttosport.com