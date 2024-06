Douglas Luiz ad un passo, ecco cosa manca

La Juventus sarebbe sempre più vicina a chiudere la trattativa con l’Aston Villa per il trasferimento a Torino di Douglas Luiz, centrocampista classe 1998 della nazionale brasiliana. Come evidenziato da Fabrizio Romano, Samuel Iling avrebbe già detto si al club inglese, mentre Weston McKennie, altro giocatore coinvolto nella trattativa, dovrebbe trovare ancora l’accordo economico per il passaggio all’Aston Villa. Una volta risolto questo “problema”, Douglas Luiz sarà bianconero.

fonte: tuttjuve.it