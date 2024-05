Dove andrà la Juve in ritiro quest’estate: spunta meta e periodo 

Dove andrà la Juve in ritiro quest’anno per il classico precampionato estivo? Sicuramente non gli Stati Uniti come da abitudine da diversi anni a questa parte: non ci sarà infatti la torunée americana che ormai aveva abituato già abituati i tifosi d’oltreoceano, ma vi farà comunque ritorno a fine stagione quando dovrà disputare per la prima volta in assoluto il nuovo Mondiale per Club con grande formato che si disputerà tra giugno e luglio 2025.

Nel frattempo si cerca una nuova sistemazione. Ma prima ancora si attende il mister, Thiago Motta, per il quale manca ormai solo l’ufficialità. Bisognerà pazientare ancora un po’ prima di vedere il comunicato della Vecchia Signora così come abbiamo visto quello relativo all’esonero di Massimiliano Allegri: come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sarà a giugno inoltrato. Dunque non a strettissimo giro come qualcuno si immaginava una volta terminato il campionato di Serie A.

Dove andrà la Juve in ritiro quest’anno: si va a Herzogenaurach?

Oltre a questioni contrattuali da sistemare, la motivazione sono anche le meritate vacanze del tecnico 41enne dopo un’annata ad altissima intensità mentale. Motta potrebbe verosimilmente sbarcare a Torino direttamente a inizio luglio per quando è atteso il ritiro della squadra, ovvero attorno al 10. E a proposito della nuova meta, dopo il raduno iniziale alla Continassa la Juventus potrebbe volare in direzione Herzogenaurach, vicino Norimberga dove c’è la sede dell’Adidas tra fine luglio e inizio agosto.

E’ qui che potrebbe prendere concretamente forma la nuova Juventus a tinte anche brasiliane in panchina: nuovo 4-2-3-1 e una filosofia di gioco che dovrà portare la formazione bianconera non solo a fare decisamente meglio di quest’anno, ovvero inserendosi subito per competere per lo scudetto, ma dovrà farlo anche mostrando una qualità di gioco che non si vede allo Stadium ormai da troppi anni. Il Dt Cristiano Giuntoli si sta già muovendo sul mercato per regalare a Motta un primo colpo importante.