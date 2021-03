Dove giocherà Buffon? La carta d’identità segna 43 anni, ma guai a dirgli di smettere di giocare. Gigi Buffon non ne vuole sapere, e anzi: in questi giorni si rincorrono le voci secondo le quali starebbe cercando una nuova società per tornare protagonista. Il ruolo di vice Szczesny gli sta stretto, il telefono squilla in continuazione e i bianconeri si sarebbero già mossi per trovare il suo sostituto.

Dove giocherà Buffon? Le ipotesi in Serie A

IN ITALIA – Intanto secondo La Verità gli scenari sono tre: o rinnova, o cambia squadra rimanendo in Italia o prova un’altra esperienza estera dopo quella in Francia al Psg. Tra le ipotesi italiane c’è quella di vice Donnarumma – in caso di rinnovo del portiere rossonero – al Milan per fare da chioccia al classe ’99, quella di un suo futuro alla Roma che l’aveva quasi preso nel 2001 quando lasciò il Parma per la Juve, e, infine, quella di vederlo tra i pali dell’Atalanta al posto della coppia Sportiello/Gollini.

ALL’ESTERO – Poi, il capitolo estero: dicono che in Cina non ci sia più la disponibilità economica di qualche anno fa, così secondo uno scenario clamoroso Buffon potrebbe finire negli Emirati Arabi per un ultimo – ricco – contratto da giocatore.

fonte: ilbianconero.com