Dove va Buffon? Idea Barcellona, i dettagli

Dove va Buffon? – Meriterà uno Stadium pieno, appena sarà possibile. Che sia per una passerella in borghese prima di una partita, per un’amichevole tra la Juventus e la squadra con cui, forse, giocherà, oppure per un match d’addio al calcio, Gigi Buffon si merita il saluto di tutti i tifosi juventini che possono essere contenuti dallo stadio in cui lui ha dato un contributo decisivo a scrivere uno dei capitoli più entusiasmanti di oltre 120 anni di storia bianconera.

Dove va Buffon? Le idee per il futuro

Di certo Buffon si è accorto che il ruolo di secondo delle ultime due stagioni non gli va più: «O smetto o se trovo una sistemazione che mi dà stimoli per giocare o per fare un’esperienza di vita diversa la prendo in considerazione».

Una sistemazione sono pronti a offrirgliela Olympiacos, Eintracht Francoforte, Galatasaray, Dynamo Kiev e lo Sporting dove è cresciuto, e dove magari finirà la carriera, il suo amico Cristiano Ronaldo: «Ho un ottimo rapporto con lui, mi sta molto simpatico. Ha fatto un sacco di gol come sempre, però il singolo viene esaltato quando la squadra raggiunge traguardi importanti. Se non succede anche il singolo ne risente».

Buffon potrebbe però trovarsi anche a dividere lo spogliatoio con il rivale di CR7, Leo Messi: perché anche il Barcellona sta pensando a Super Gigi, che però dovrebbe accettare di nuovo di essere il dodicesimo.

gigi-buffon-bacia-trofeo-scudetto

fonte: tuttosport.com