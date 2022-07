Dragusin blocca il mercato Juve: i dettagli

Radu Dragusin da un po’ di giorni sta stoppando Andrea Cambiaso, il cui trasferimento dal Genoa alla Juventus si è bloccato proprio a causa del ventenne romeno. Ne parla Tuttosport.

Dragusin blocca la Juve, i dettagli

Radu è stato la chiave che ha permesso a Juventus e Genoa di trovare l’accordo per il trasferimento a Torino di Cambiaso: quattro milioni e il cartellino del centrale. Con la Serie A vorrebbe misurarsi anche in questa stagione. Da qui i suoi tentennamenti all’ipotesi di scendere in B con il Genoa, spiegati dall’agente Manea a Calciomercato.it Tv: «C’è un progetto serio, Radu è onorato dall’offerta, ma dire subito di sì è difficile: con tutto il rispetto per il Genoa non ci ha chiamato il Real Madrid». Un sì potrebbe arrivare oggi e a quel punto sbloccherebbe immediatamente l’operazione, con il trasferimento alla Juventus di Cambiaso.