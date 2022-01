Dragusin cambia squadra, sta firmando

Dragusin cambia squadra – Radu Dragusin cambia squadra. Il difensore della Juventus è pronto a lasciare la Sampdoria, dov’era andato in prestito nel mercato estivo, per una nuova avventura.

Dragusin cambia squadra, addio Sampdoria

Sempre in Italia, sempre in Serie A. La Salernitana ha chiesto informazioni su di lui nei giorni scorsi ed ora è pronta a chiudere il colpo.

Operazione in chiusura, dettagli in via di definizione. Il classe 2002 è pronto a una nuova tappa della sua carriera, sempre in prestito semestrale, per poi tornare in estate alla Juve.

dragusin-juve

fonte: ilbianconero.com