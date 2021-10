Dragusin rifiuta convocazione – Radu Dragusin rifiuta la convocazione nella Under 21 romena e scatena un caso. Intervistato da Digisport, il dt Mihai Stoichita ha espresso grande delusione per l’atteggiamento del giovane difensore di proprietà della Juventus, attualmente in prestito alla Sampdoria, che già nelle scorse settimane aveva suscitato non poche polemiche nel Paese natale dopo che il suo agente aveva ammesso di essere al lavoro per fargli ottenere la cittadinanza italiana.

“Probabilmente non è ancora totalmente a conoscenza di quello che deve fare nella vita con il calcio” ha commentato Stoichita.

“Non so se andare alla Samp sia stata la cosa migliore per lui. Ho parlato con il club blucerchiato e mi hanno riferito di essere molto sorpresi che non sia in Nazionale. Mi hanno detto: “Prendete una decisione, sospendetelo, fate voi”, ma non ha senso. Radu ha ancora tanta strada da fare ma può diventare una stella. Non dovrei dirlo, ma ci tengo a lui, lo seguo dalle giovanili ed era totalmente diverso”.

dragusin-juve

fonte: ilbianconero.com