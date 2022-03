Dybala addio Juve, ecco le possibili destinazioni

Dybala addio Juve – Paulo Dybala si libererà a zero dalla Juventus in estate. La notizia è di oggi ed arriva come un fulmine a ciel sereno. Nelle ultime settimane era stato un susseguirsi di accostamenti ad altre squadre per la Joya, per cui sicuramente le offerte non mancheranno. Riuscire ad accaparrarsi il numero 10 della Juventus a zero in estate ingolosisce sicuramente molti top club: in primis Atletico Madrid e Inter. Ecco le possibili destinazioni dell’argentino:

INTER – Il sogno di Beppe Marotta sarebbe riprendersi la Joya, dopo averlo portato dal Palermo a Torino, sponda bianconera. Ora che l’argentino si libererà a zero ci sarebbe “solo” da sostenere l’ingaggio di Paulo. Stando a quanto riferisce dall’Argentina Tyc Sports nei prossimi giorni si terrà il primo contatto tra l’entourage di Dybala e la società nerazzurra.

Dybala addio Juve, le possibili squadre che lo vogliono

BARCELLONA – Che la Joya fosse da anni nel mirino del Barcellona è cosa ormai nota. Paulo a zero potrebbe essere il “sostituto” di Lionel Messi. Ci sarebbero solo da gestire le commissioni con gli agenti, i diritti d’immagine e da sciogliere il nodo legato all’ingaggio. Un affare sostenibile per i catalani.

ATLETICO MADRID – L’ammirazione del Cholo Simeone verso il connazionale anche è cosa nota. I colchoneros avevano richiesto la Joya già la scorsa estate quando la Juventus aveva risposto con un secco no in quanto la Joya sembrava potesse essere incedibile ed al centro di questo nuovo progetto Juve.

MANCHESTER UNITED – I Red Devils ancora non hanno scelto quale sarà l’allenatore per la prossima stagione con Ralf Rangnick che ricoprirà un ruolo dirigenziale. Da questo dipenderà un possibile approdo di Dybala a Manchester. Tuttavia alla dirigenza il profilo di Dybala è sempre stato molto gradito.

TOTTENHAM – Antonio Conte stima molto il giocatore. Dopo Dejan Kulusevksi e Rodrigo Bentancur ora il terzo giocatore ad acquistare un biglietto da Torino a Londra sola andata potrebbe proprio essere Paulo. Molto dipenderà dalla permanenza o meno del tecnico salentino sulla panchina degli Spurs.

fonte: ilbianconero.com