Dybala e Locatelli, nuovi summit per il mercato Juve

Dybala e Locatelli – Ci sono dei momenti chiave per quel che riguarda la stagione della Juve, date da cerchiare in rosso appena verranno fissate definitivamente e altre che sono già evidenziate da un po’. Il 14 luglio si radunerà la rosa bianconera o quantomeno ciò avrà ultimato le proprie vacanze, Max Allegri e il suo staff avranno numericamente gli uomini necessari per impostare il lavoro ma del gruppo che poi farà parte della vera Juve ci saranno appena una manciata di elementi.

Tra mercato e programmazione, in ogni caso, sono altri i momenti decisivi che possono confermare o stravolgere la strategia delineata da Federico Cherubini e lo stesso Allegri. Torna Paulo Dybala, si insegue Manuel Locatelli, si aspetta Giorgio Chiellini, si osserva Miralem Pjanic. E poi c’è Cristiano Ronaldo, sempre o comunque fattore condizionante ieri, oggi e domani.

Dybala e Locatelli, nuovi appuntamenti di mercato per la Juve

Saranno giorni decisivi dunque, soprattutto chiarificatori. Poi il resto andrà quasi di conseguenza, per un mercato che resta di posizione dove ogni altro acquisto dovrà necessariamente essere collegato ad almeno una cessione.

CHIELLINI – Più tardi arriva, meglio è. Perché significa che l’Italia avrebbe coronato il sogno di giocare la finale dell’Europeo a Wembley l’11 luglio. Al più tardi tra la finale e il raduno incontrerà Andrea Agnelli per il nuovo contratto, parlare di rinnovo ora non sarebbe più corretto. Ma è sicuro che resterà in bianconero, poi le meritate vacanze.

DYBALA – Rientro a Torino previsto per domenica, la trattativa per il rinnovo di contratto inizierà (ripartirà) praticamente subito e arriverà alla conclusione salvo imprevisti ben prima che la stagione possa entrare nel vivo.

LOCATELLI – Contatti continui, entro questa settimana si terrà anche il prossimo incontro tra la dirigenza della Juve e quella del Sassuolo: posizioni chiare, una fumata bianca non è dietro l’angolo ma arriverà. I bianconeri raggiungeranno quota 40 milioni, il Sassuolo dovrà aprire al prestito, per la contropartita e la sua valutazione serve altro tempo.

PJANIC – Se diventasse una grande occasione, la Juve di Allegri non se lo lascerebbe scappare. A zero, dopo averlo valutato 65 milioni un anno fa, è un’occasione enorme. L’appuntamento chiave è il suo col Barcellona per arrivare alla risoluzione del contratto con tre anni d’anticipo. Poi dovrà fargli posto la Juve.

RONALDO – Mendes sarà a Milano in questi giorni, questa volta l’incontro non è più rinviabile. L’Europeo di Ronaldo è finito da un po’, è vero che non ha chiesto ufficialmente la cessione ma non ha nemmeno comunicato di restare al 100% anche aspettando Mbappé. Questo è il vero incontro chiave in programma.

fonte: ilbianconero.com