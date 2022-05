“Dybala? Una bugia bianca”, l’ammissione di Marotta

Presente all’evento “L’Amico Atletico” di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano, il direttore generale dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del mercato dei nerazzurri e ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti su Paulo Dybala.

Dybala Inter, l’ammissione di Marotta

Queste le parole di Giuseppe Marotta su Paulo Dybala raccolte da TMW:

“Dybala e Lukaku? Da parte nostra non c’è nessuna ansia, non dobbiamo fare nulla in maniera frettolosa. Qualcosa sicuramente abbiamo già fatto in anticipo, provando a giocare prima dei tempi. Ci vuole creatività e coraggio nel fare certe azioni. È chiaro che lo zoccolo duro della squadra resterà. Siamo l’Inter e in quanto tale vogliamo sempre raggiungere traguardi molto ambiziosi.

Nello sport devono essere accettate quelle che io definisco bugie bianche, per cui in questo momento non lo so. La speranza è quella che magari possa giocare con noi”