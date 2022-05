Dybala-Inter, le cifre dell’offerta di Marotta!

Paulo Dybala, ormai ex attaccante argentino della Juventus, potrebbe continuare la sua carriera in Italia, in Serie A, come raccontato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Dybala-Inter, è contatto

Come raccontato dal quotidiano, mercoledì l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha avuto il primo confronto diretto con uno dei rappresentanti di Paulo Dybala. L’Inter ha comunicato l’intenzione di approfondire il discorso solo dopo la cessione di Vidal e Sanchez, in modo poi da alleggerire il monte ingaggi.

L’offerta si aggira intorno ai sette milioni netti complessivi tra base fissa (5,5) e bonus (2): più o meno la stessa modalità che sta valutando la Roma. Dybala sta valutando le possibili destinazioni.