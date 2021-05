Dybala Juve, l’argentino ha deciso: vuole restare ancora!

Dybala Juve – Da parte sua, Paulo Dybala ha già deciso. Futuro bianconero a prescindere praticamente da tutti e tutto. Dal rinnovo o meno di contratto, dalla conferma o meno di Fabio Paratici, dalla permanenza o meno di Andrea Pirlo. E se arriva “il nemico” Massimiliano Allegri? Nessun problema neppure in questo caso, ché tanto nemico non lo è più, anzi.

Ci sono stati vari e variegati segnali distensivi. La Joya, non si (s)muove da Torino, per quanto lo riguarda. E quasi-quasi si pone quale punto di riferimento dell’attacco che verrà: tra un Cristiano Ronaldo che dà grossi segni di insofferenza e un Alvaro Morata a fine prestito (non è affatto sicuro che la Juventus decida di esercitare l’opzione di riscatto o anche solo di prolungare di un ulteriore anno il prestito).

Dybala Juve, ultime notizie calciomercato

Già domani contro l’Udinese potrebbe essere lui il trascinatore, anche considerando che sia il portoghese sia lo spagnolo in settimana hanno avuto a che fare con qualche acciacco fisico che ne ha condizionato la continuità nel lavoro.

L’argentino vuole fare la sua parte per salvare il salvabile d’una stagione che «con Paulo a disposizione, sarebbe andata diversamente» (non si stanca mai di ripetere Pirlo). Vuole vincere la coppa Italia e vuole conquistare l’accesso ad una Champions League che ha poi in mente di disputare, in bianconero.

fonte: tuttosport.com