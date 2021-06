Dybala Juve, niente Copa America: il programma di recupero

Dybala Juve – Diciamo che l’ultima stagione di Paulo Dybala non è stata proprio la migliore della sua carriera. Per usare un eufemismo, almeno. L’attaccante ha dovuto combattere con gli infortuni che gli hanno fatto saltare gran parte delle partite, e quando era tornato in forma il campionato stava per finire.

Apporto totale: 5 gol e 3 assist. Troppo pochi per essere chiamato per la Coppa America. Nonostante la stima che prova per il giocatore, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha deciso di non inserirlo nella lista dei convocati preferendogli giocatori che hanno avuto più continuità nell’ultima stagione.

IL PROGRAMMA – Poco male per Dybala, che si è rimboccato le maniche e ha già ricominciato a lavorare per essere al 100% in vista della prossima stagione, quella del ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus: l’argentino andrà a Miami insieme alla sua Oriana, e lì seguire un programma di allenamento con l’obiettivo di presentarsi nella forma migliore per il raduno della squadra previsto per luglio.

Dybala Juve, ecco cosa sta succedendo alla Joya

Intanto, il suo agente Antun è pronto a tornare a Torino per riaprire i discorsi legati al suo rinnovo; per farlo aspetta un cenno dalla società. Il nuovo ds Cherubini riprenderà in contatti con l’entourage del giocatore per il rinnovo, provando a limare la distanza che c’è tra l’offerta di 10 milioni di euro e la richiesta, che al momento supera la proposta messa sul piatto dalla Juve.

LA SCELTA DI MAX – Il cambio di allenatore infatti ha modificato anche le intenzioni del club sul futuro dell’argentino: con il ritorno di Allegri Dybala sarà di nuovo al centro del progetto Juve. Sarà uno dei punti fermi del nuovo ciclo come e più di Cristiano Ronaldo, per il quale Max non si dispererebbe se dovesse essere ceduto. Su Paulo invece non si discute, è un intoccabile. Pronto a tornare in forma.

dybala-ronaldo-tribuna-stadium

fonte: ilbianconero.com