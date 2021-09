Dybala Juve, nuovo incontro in programma: cosa manca per il rinnovo

Dybala Juve – Le ultime curve sono sempre le più insidiose: bastano dettagli per far scivolare via tutto il lavoro dell’intera gara. E allora, nuovo appuntamento per il rinnovo di Paulo Dybala dopo i primi incontri scivolati via tra convenevoli, offerte e richieste.

La Juventus riparte dalla proposta (al ribasso) che l’argentino non ha potuto far altro che prendere con filosofia: si parte da nove milioni netti, bonus compresi. Più bassi dell’ultima proposta – rifiutata – dal numero dieci della Juventus diversi mesi fa.

Dybala Juve, cosa manca per il rinnovo

VENIRSI INCONTRO – Dal canto suo, Dybala sostiene di aver abbassato sensibilmente le richieste: vorrebbe raggiungere i dodici milioni all’anno con vari bonus inclusi. Inutile dire che ci vorrà ancora tempo, che lo stallo sembra evidente così come resiste in superficie ottimismo da entrambe le parti.

Il vuoto dovrà comunque colmarsi e nuovi passi in avanti sono previsti tra martedì e mercoledì, quando Jorge Antun, ancora a Torino, dovrebbe incontrare la Juventus per continuare la discussione interrotta dall’emergenze di mercato.

mckennie-dybala

fonte: ilbianconero.com