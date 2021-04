Dybala Juve, ecco perché il rinnovo non arriva

Dybala Juve – Il mercato della Juventus ruota intorno a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Futuro in bilico per i due top player bianconero, l’edizione di oggi del Corriere dello Sport si è concentrata sulla situazione dell’argentino.

I dubbi di Dybala sul rinnovo non sarebbero legati soltanto all’aspetto economico del suo ingaggio, ma anche allo status in rosa. Dybala infatti vorrebbe essere trattato come un giocatore simbolo, essere al centro del nuovo progetto Juve e diventare un simbolo del domani.

Una mossa. Un indizio. Comunque, un passo in avanti virtuale mentre tutto intorno resta fermo così, come se non ci fosse una scadenza imminente. La mossa di Dybala ha infiammato i social e pure giustamente: il gesto – se di gesto possiamo parlare – è stato indicativo.

L’argentino ha infatti cambiato l’immagine del profilo sul suo account Instagram: non più in primo piano, ma di spalle, in maglia Juventus. Con il rosa della terza maglia e soprattutto con la fascia di capitano.

IL SEGNALE – E questa è stata sempre una prerogativa tra le richieste di Paulo Dybala: non solo un trattamento economico speciale, anche la certezza di poter diventare leader tecnico e totale del club. Ronaldo a parte, s’intende.

fonte: ilbianconero.com