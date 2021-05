Dybala Juve, novità sulla trattativa per il rinnovo

Dybala Juve – Il gol segnato contro il Napoli, quattro minuti dopo l’ingresso in campo, è stato un lampo di Joya, a cui Paulo Dybala non è però riuscito a dare seguito. Tante le aspettative per il numero 10 bianconero, fermo per quasi metà stagione (ha saltato 20 delle 47 partite ufficiali della Juventus) e rientrato un mese fa con la voglia di spaccare il mondo.

Dybala Juve, le ultime sul rinnovo

Il suo desiderio si è esaurito in quell’unica magia, poi è di nuovo sceso il buio. Eppure, oggi più che mai la squadra bianconera ha bisogno della sua Joya per centrare la qualificazione alla Champions League, ha bisogno anche dei suoi gol e delle sue intuizioni per farsi spazio in una classifica congestionata.

Non è questo il tempo per firme, incontri e trattative. Tutto è rimandato a fine maggio, anche perché prima di esporsi con un contratto così impegnativo e oneroso la Juventus ha bisogno di avere la garanzia di incassare i molti soldi della prossima Champions League, visto che la pandemia ha fatto virare i bilanci del club bianconero verso il profondo rosso. Il nuovo contratto resta dunque in standby, ma le parti sono in contatto e in buoni rapporti.

dybala-spezia-juve

fonte: ilbianconero.com