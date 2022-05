“Uno tra Dybala e Lukaku? Dico…”, ammissione in Serie A

Protagonista insieme a Beppe Marotta all’evento L’Amico Atletico, Giovanni Carnevali, ad e dg del Sassuolo, ha scherzato sul mercato e sulla scelta che farebbe tra l’attaccante della Juventus Paulo Dybala e l’attaccante del Chelsea Romelu Lukaku.

Dybala Lukaku, la scelta dell’ad Carnevali

Qual è il bilancio della stagione del Sassuolo?

“Più che positivo, siamo partiti con un allenatore nuovo, giocatori giovani e nuovi, dopo averne sostituiti di diversi. Questo ci deve dare anche il desiderio di continuare su questo percorso, il prossimo sarà il decimo anno del Sassuolo in A”.

Il borsino di mercato di Scamacca?

“Ancora deve partire tutto, non c’è alcuna richiesta ufficiale. Come lui abbiamo altri giocatori importanti, ma credo sia importante capire il desiderio del Sassuolo di cercare di mantenere la squadra il più possibile competitiva per la prossima stagione. Non ci andremo a privare dei nostri giocatori migliori con facilità”.

Se potesse scegliere uno fra Lukaku e Dybala?

“Uno solo? Difficile, ma prenderei Lukaku”.