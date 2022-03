Dybala rinnova Juve? Giovedì presente all’incontro con l’agente

Impossibile dire come andrà. L’unica certezza, come sottolinea Tuttosport, è che siamo alla fine della telenovela Dybala. Giovedì ci sarà l’incontro tra Jorge Antun, agente di Paulo, che in sede incontrerà Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene. Pronostici a parte, è tempo di capire i contorni nei quali si andrà a trattare.

CI SARA’ ANCHE PAULO? – Intanto, una notizia, arrivata proprio dalle colonne di TS: potrebbe partecipare anche Dybala all’incontro. Le parti arriveranno a quest’incontro con aria guardinga: non ci sarà l’aumento di stipendio richiesto, e per quanto le parti si possano stimare è ovvio che ci si aspetta un approccio diverso rispetto ai primi incontri.

Un’altra delle poche certezze è che Dybala non vuole andare via dalla Juventus, al primo posto, prima di ogni altra offerta arrivata o che arriverà sul suo tavolo, ha messo il bianconero.

OFFERTE PER PAULO – Per Tuttosport, in questo momento non ci sarebbero proposte concrete per Dybala. Ma è ovviamente questione di tempo: sicuramente troverebbe acquirenti, pure di livello (Inter su tutte).

A prescindere, una “mediazione onorevole” potrebbe anche essere trovata: la Juventus potrebbe conservare lo stipendio di oggi (intorno ai 7 milioni netti a stagione), aggiungendo al contratto dei bonus legati a obiettivi statistici rilevanti (numero di partite giocate, gol, assist).

fonte: ilbianconero.com