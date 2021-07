Dybala rinnovo Juve, l’agente arriva in Italia!

Dybala rinnovo Juve – La foto che manda in visibilio il popolo bianconero. Lo scatto che ha immortalato Alex Del Piero e Paulo Dybala abbracciati, come vi abbiamo raccontato ieri, ha fatto immediatamente il giro del web. Amici accomunati dalla maglia numero 10 della Juve, vero dna bianconero.

Una foto che gasa, come gasa il sogno che tra i due possa esserci un ideale passaggio di testimone: da un eterno campione a chi spera di essere come lui, nella speranza che la strada di Alex venga ripercorsa dalla Joya, per successi e fedeltà alla maglia.

Dybala rinnovo Juve, ecco come stanno le cose

Il tempismo della fotografia, perciò, diventa quasi perfetto. E, come riporta Tuttosport, il sogno di Dybala è chiaro: essere proprio come lui.

LA SITUAZIONE – Nella prossima settimana arriverà a Torino l’agente di Paulo, Jorge Antun, e inizieranno le trattative per il rinnovo del contratto di Dybala, arenatesi più o meno un anno fa, con un’offerta da quasi 10 milioni messa sul tavolo dalla Juventus e non accettata da Dybala. Allora, però, i rapporti erano un po’ più ruvidi, mentre ora tutti vogliono arrivare a una firma, con un clima più sereno e i presupposti per una trattativa più fluida.

Insomma, c’è ottimismo. Dybala ha già espresso la sua fermissima intenzione a rimanere alla Juventus, la Juve quella di tenerlo: servirà un piccolo sacrificio per entrambi. Ecco perché un aumento a 10 milioni potrebbe essere un punto di incontro.

E – chiosa Tuttosport – se Paulo ha chiesto un consiglio ad Alex sulla possibilità o meno di rimanere alla Juventus non è difficile immaginare la risposta.

fonte: ilbianconero.com