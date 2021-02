Dybala rinnovo – Tanta, tanta voglia di Juve. Dybala aspetta e spera. Spera di tornare in campo, appunto, e spera di farlo per lungo tempo. A maggior ragion in questi gioni di difficoltà bianconere (Napoli, Porto…) soffriva all’idea di no poter aiutare.

Sapeva che avrebbe potuto far svoltare certe partite e sapeva anche che con una-due prestazioni “delle sue” si sarebbe ripreso la scena, dando nuova linfa a quei contatti da rinnovo contrattuale che si sono interrotti sul più bello.

Un po’ di tempo fa, ormai (in un contesto fatto anche di pubbliche esternazioni a vario titolo e grado: ammiccamenti, frecciate, frasi diplomatiche che hanno coinvolto persino il presidente Andrea Agnelli).

Dybala rinnovo, ecco come la pensa l’argentino

Ballano cifre importanti e ballano importanti ambizioni: infortuni e risultati deludenti non aiutano di sicuro ad andare oltre. Anche per questo, insomma, la Joya scalpita. Vuole garantirsi un futuro in bianconero.

E’ legatissimo all’ambiente, nonostante l’ultimo anno sia per lui stato un calvario di sfortune e infortuni tutta questa voglia di cambiare aria non ce l’ha. Vuoi perché, innanzitutto, nel gruppo Juve si sente in famiglia: durante lo stop post Sassuolo l’affetto dei compagni è stato palpabile. Danilo, Demiral, Cuadrado, Ronaldo giusto per citare alcuni nomi.

Incoraggiamento, stimoli, dichiarazioni di stima: abbiamo bisogno di te. Per non dire ovviamente di quanto Andrea Pirlo abbia uno smaccato bisogno di poter fare affidamento sul Dybala, tantopiù ora che Morata è a mezzo servizio.

Ma tutta questa voglia di cambiare aria Dybala non ce l’ha anche perché l’idea di continuare a costruire la storia in un club come la Juventus lo intriga tantissimo. Agli amici lo sottolinea spesso, e in questi giorni non ha nascosto la curiosità di vedere presto la serie “All or Nohing” sul club, o quella sulla storia di un grande ex bianconero come Baggio. Anche questi sono segnali…

fonte: tuttosport.com