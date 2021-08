Dybala rinnovo Juve, Sky: “Oggi incontro che può essere decisivo”

Dybala rinnovo Juve – Come si apprende dalle storie Instagram pubblicate sul suo profilo, Gianluca Di Marzio ha confermato l’incontro che andrà in scena nella giornata di domani tra Paulo Dybala e la dirigenza della Juventus per provare ad avvicinarsi in maniera sensibile al rinnovo di contratto dell’argentino.

Dybala rinnovo Juve, le parole di Di Marzio

«Nella mattinata di oggi Dybala incontrerà di nuovo la Juventus per cercare di raggiungere l’accordo per il rinnovo di contratto. Vedremo se sarà già la giornata del rinnovo…» ha dichiarato il giornalista di Sky Sport.

